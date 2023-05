STF julga descriminalização do uso de drogas

Está previsto na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) desta quarta-feira, 24, o julgamento de artigo da Lei Antidrogas que proíbe armazenamento, plantio e trnasporte de drogas para uso pessoal. O tema entrou em pauta em 2015, mas a discussão foi adiada por pedido de vistqas. Antes nas mãos do ministro Teori Zavasky, que morreu em um acidente aéreo, o caso tem como relator o ministro Gilmar Mendes, e o pedido de vistas foi herdado pelo ministro Alexandre de Moraes.

Do começo da votação até aqui, três ministros votaram em favor da criminalização do usuário: Edson Fachin, Luis Roberto Barroso e Gilmar Mendes. As prisões como traficantes de usuários que consumiram menos de 100 gramas de maconha ou 50 gramas de cocaína representa impacto no sistema penitenciário brasileiro.