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STF descartou investigar indícios de que Vorcaro teria repassado R$ 35 milhões a Toffoli

Decisão dos ministros do Supremo livrou integrante da Corte de apuração enquanto outros beneficiários do banqueiro são investigados

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 11h47 | Atualizado em 11 set 2026, 12h11
Dois homens em cadeiras de couro marrom, vestindo togas pretas sobre ternos. O da esquerda, careca, olha para a direita. O da direita, com barba grisalha, olha para frente. Ao fundo, uma bandeira do Brasil e uma parede clara. Em primeiro plano, uma mesa de madeira com microfones e um notebook
O ministro Dias Toffoli, ao lado de Alexandre de Moraes (Antonio Augusto/STF)
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STF descartou investigar indícios de que Vorcaro teria repassado R$ 35 milhões a Toffoli Priorizar nos meus resultados Google

O STF rejeitou analisar, em fevereiro, um relatório da PF que trazia indícios de que o ministro Dias Toffoli fosse o “beneficiário final” ou “proprietário de fato” de um dos ativos do fundo de investimento Arleen, que recebeu 35 milhões de reais do banqueiro Daniel Vorcaro.

A íntegra do relatório foi revelada pela revista Piauí.

De acordo com a publicação, Vorcaro tratava os depósitos no fundo como um compromisso inadiável. Quando soube que um dos repasses não tinha sido realizado, mandou fazer o pagamento com urgência e entrou em contato com Toffoli. Em mensagem trocada com seu cunhado, que operava os pagamentos, o banqueiro disse que o atraso o tinha deixado em “situação ruim”.

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Em fevereiro, em reunião fechada, os dez ministros do STF consideraram que não havia necessidade de suspeição de Toffoli, que na época era o relator das investigações sobre o Banco Master. No mesmo encontro, contudo, o ministro concordou em deixar o caso.

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“Expressam, neste ato, apoio pessoal ao Exmo. Min. Dias Toffoli, respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento”, disseram os magistrados em nota conjunta.

No mesmo dia, André Mendonça foi sorteado como novo relator. Desde então, a investigação foi ampliada e atingiu diversas autoridades.

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O alvo mais recente é o ministro Alexandre de Moraes. Na próxima semana, o plenário do STF irá decidir se abre uma apuração contra o ministro, a partir da troca de mensagens dele com Vorcaro.

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