STF descartou investigar indícios de que Vorcaro teria repassado R$ 35 milhões a Toffoli

Ler Resumo





O STF recusou investigar um relatório da PF que apontava o ministro Dias Toffoli como possível “beneficiário final” de um fundo de investimento de R$ 35 milhões ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro. Apesar do apoio dos colegas, Toffoli deixou o caso. Agora, a investigação se expande, e o plenário do STF decidirá sobre a abertura de apuração contra Alexandre de Moraes por mensagens com Vorcaro.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O STF rejeitou analisar, em fevereiro, um relatório da PF que trazia indícios de que o ministro Dias Toffoli fosse o “beneficiário final” ou “proprietário de fato” de um dos ativos do fundo de investimento Arleen, que recebeu 35 milhões de reais do banqueiro Daniel Vorcaro.

A íntegra do relatório foi revelada pela revista Piauí.

De acordo com a publicação, Vorcaro tratava os depósitos no fundo como um compromisso inadiável. Quando soube que um dos repasses não tinha sido realizado, mandou fazer o pagamento com urgência e entrou em contato com Toffoli. Em mensagem trocada com seu cunhado, que operava os pagamentos, o banqueiro disse que o atraso o tinha deixado em “situação ruim”.

Em fevereiro, em reunião fechada, os dez ministros do STF consideraram que não havia necessidade de suspeição de Toffoli, que na época era o relator das investigações sobre o Banco Master. No mesmo encontro, contudo, o ministro concordou em deixar o caso.

Continua após a publicidade

“Expressam, neste ato, apoio pessoal ao Exmo. Min. Dias Toffoli, respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento”, disseram os magistrados em nota conjunta.

No mesmo dia, André Mendonça foi sorteado como novo relator. Desde então, a investigação foi ampliada e atingiu diversas autoridades.

Continua após a publicidade

O alvo mais recente é o ministro Alexandre de Moraes. Na próxima semana, o plenário do STF irá decidir se abre uma apuração contra o ministro, a partir da troca de mensagens dele com Vorcaro.