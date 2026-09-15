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STF define futuro de Moraes, nova pesquisa presidencial, chuvas em SP e mais destaques desta terça

Supremo analisa se há elementos para investigar ministro; levantamento eleitoral atualiza corrida ao Planalto e previsão indica como ficará o tempo

Por Da Redação 15 set 2026, 07h00
Homem calvo, de pele clara, usando toga preta sobre terno azul e gravata laranja estampada, sentado em uma cadeira de couro mostarda, olhando para a direita com expressão séria
Alexandre de Moraes (Alejandro Zambrana/STF/Divulgação)
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O Supremo Tribunal Federal realiza nesta terça-feira, 15, uma sessão extraordinária que pode definir o futuro do ministro Alexandre de Moraes e abrir um capítulo inédito na história da Corte. Os ministros vão decidir se o material reunido pela Polícia Federal sobre as mensagens entre Moraes e o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, oferece elementos suficientes para a abertura de uma investigação contra o próprio vice-presidente do tribunal.

A sessão será aberta por Fachin, com a leitura da ata e do relatório que delimitará o objeto em análise. O julgamento terá transmissão ao vivo pela TV Justiça e ocorre depois de pressões para que fosse adiado ou realizado de forma reservada. Há ainda a possibilidade de um pedido de vista interromper a discussão antes de uma conclusão.

Às vésperas da análise, Moraes pediu o arquivamento do caso. Em manifestação de 44 páginas, negou ter cometido crimes, contestou a autenticidade e a interpretação atribuída às mensagens e classificou o relatório da PF como uma iniciativa de André Mendonça motivada por interesses político-eleitorais. A Corte chega ao julgamento dividida sobre a necessidade de aprofundar a apuração, num ambiente de forte tensão entre seus integrantes.

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O que a nova CNT/MDA pode mostrar sobre a corrida presidencial?

Também nesta terça será divulgada uma nova rodada da pesquisa CNT/MDA sobre a eleição de 2026. O levantamento ouviu presencialmente 2.002 eleitores entre 9 e 13 de setembro, tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06902/2026.

Na rodada anterior, publicada em 11 de agosto, Lula aparecia com 42,4% das intenções de voto, contra 28,7% do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Ronaldo Caiado tinha 4%, Romeu Zema, 3,3%, e Renan Santos, 2,8%. Flávio permanece no exercício do mandato no Senado. O novo levantamento chega após semanas de desgaste institucional no Supremo e mostrará se o cenário eleitoral sofreu alterações nesse intervalo.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Quando vai parar de chover em São Paulo?

Depois de uma sequência de temporais, a chuva começa a perder intensidade nesta terça-feira em São Paulo, embora ainda não desapareça completamente. A previsão indica precipitação fraca a moderada na capital e possibilidade de temporais isolados no leste do estado. Já na quarta-feira, o céu deve continuar predominantemente encoberto, e uma abertura mais perceptível está prevista para quinta, quando o sol pode voltar a aparecer por alguns períodos.

A melhora vem após um começo de mês excepcionalmente úmido. Até a manhã de segunda-feira, o Mirante de Santana havia acumulado 253,8 milímetros de chuva, tornando setembro de 2026 o mais chuvoso na capital desde o início da série histórica, em 1943. O volume já supera com folga a média mensal de 83,3 milímetros.

A sequência de dias chuvosos foi alimentada pela combinação de frentes frias, ciclones extratropicais e um corredor de umidade vindo da Amazônia. Apesar da trégua gradual prevista para os próximos dias, as temperaturas devem continuar baixas durante a semana, e a previsão já aponta possibilidade de nova rodada de temporais mais adiante.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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