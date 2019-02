SP terá sol entre nuvens e chuva à tarde neste sábado

Por Solange Spigliatti

São Paulo – O sábado na capital paulista terá sol entre nuvens com pancadas de chuva no final do dia, de acordo com previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As temperaturas máximas não devem superar os 27ºC.

Entre a tarde e o início da noite, áreas de instabilidade trazem de volta as chuvas na forma de pancadas para a capital paulista. Podem ocorrer pontos isolados de maior intensidade com raios e algumas rajadas de vento. O potencial para alagamentos e deslizamentos de terra segue elevado, em função do solo encharcado pelas chuvas dos últimos dias.

O tempo segue instável nos próximos dias, devido à permanência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre o estado. O sol aparece entre nuvens no decorrer do dia e os termômetros devem variar entre mínimas 18ºC e máximas de 28ºC. As chuvas continuam ocorrendo na forma de pancadas concentradas no período das tardes. Com isso, o potencial para alagamentos e deslizamentos de terra permanece elevado na Grande São Paulo.