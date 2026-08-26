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SP prevê 139 km de ciclovias em rodovias e maior pista do país no Litoral Sul

Projeto integra pacote de concessões de 21 bilhões de reais e prevê rotas exclusivas para ciclistas na Raposo Tavares e na Padre Manoel da Nóbrega

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 11h30
Trânsito na rodovia Padre Manoel da Nobrega, que liga a capital paulista ao litoral sul, na altura do quilometro 285 sentido São Paulo
Rodovia Padre Manoel da Nobrega, que liga a capital paulista ao litoral sul, na altura do quilometro 285 sentido São Paulo (Nelson Antoine / Fotoarena/Folhapress/VEJA)
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SP prevê 139 km de ciclovias em rodovias e maior pista do país no Litoral Sul Priorizar nos meus resultados Google

O governo de São Paulo tem planos para ampliar a infraestrutura cicloviária do estado, com a construção de mais de 139 quilômetros de vias exclusivas para ciclistas nas rodovias que cruzam o território paulista.

A iniciativa integra um pacote de concessões rodoviárias que soma cerca de 21 bilhões de reais em investimentos totais. Entre os projetos, destaca-se a construção da maior ciclovia do país na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), rota de acesso ao Litoral Sul e a municípios da Baixada Santista, como Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Além da costa, outras intervenções significativas estão projetadas para a região de Sorocaba e para a Rodovia Raposo Tavares, com o objetivo de garantir maior segurança e conectividade aos ciclistas.

O plano visa atender a uma demanda crescente da população que se desloca diariamente de bicicleta para o trabalho e momentos de lazer. Além da expansão cicloviária, os contratos do governo estadual com as concessionárias preveem obras de modernização das estradas, como duplicações e novas passarelas.

O cronograma de implementação varia conforme o trecho, com previsões de entrega que se estendem até a próxima década. As obras da Nova Raposo (SP-270), por exemplo, têm início projetado para julho de 2029, com conclusão estimada para março de 2033.

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