SP: Manifestantes se acorrentam a prédio público em defesa das cotas

Militantes do movimento negro se acorrentaram nas portas do prédio da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 21, durante um protesto em defesa das cotas para concursos públicos do estado. O grupo acusa o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o atual, Márcio França (PSB), de omissão na regulamentação da lei 1.259, em 2015, que instituiu cotas para pretos, pardos e indígenas no ingresso ao serviço público paulista. A regulamentação permite que a lei seja aplicada na prática.

Em uma carta pública, os manifestantes afirmam que mantiveram contato e fizeram reuniões com o ex-governador, ocasião em que foram informados de que a “regulamentação estava em seus estágios finais de ajustes”. Também acusam França de não ter priorizado as reivindicações do grupo. Segundo o documento, os manifestantes ficarão acorrentados no Pátio do Colégio “até receberem do governador Márcio França a minuta e a data na qual irá assinar esta regulamentação”.

“Queremos que o ex-governador Geraldo Alckmin reconheça o seu erro e peça desculpas ao povo negro. E que Márcio França realmente coloque em prática o que sua equipe prometeu, que a lei seria regulamentada em 13 de maio deste ano. Mas ainda não foi. Não estamos pedindo esmola, estamos exigindo nossos direitos”, diz o frei David Santos, diretor da Educafro, que organizou o protesto.