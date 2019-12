SP: Incêndio em barraco deixa dois mortos e dois feridos na Vila Mariana

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridos após incêndio em um barraco de moradores de rua na altura do número 1300 da avenida Bernardino de Campos, no bairro da Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo, na noite desta segunda-feira 2.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo foi extinto no início da madrugada desta terça-feira, em operação com cinco viaturas.

Duas pessoas carbonizadas foram encontradas no local. Os feridos são um homem, de 36 anos, com queimaduras de terceiro grau nas mãos e na face, além de uma mulher de 40 anos, com queimaduras de terceiro grau nas mãos. Os dois foram encaminhados para um hospital da região.

Não há informações até o momento sobe a origem do incêndio e a identidade das vítimas.