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SP figura entre os estados líderes em conclusão do Ensino Médio no Brasil

Dados do Anuário da Educação mostram avanço consistente na última década; estado atribui resultado à expansão do ensino técnico e ao Provão Paulista

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 14h30 | Atualizado em 22 set 2026, 15h18
escola estadual em são paulo
Escola estadual em São Paulo - (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo/Divulgação)
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SP figura entre os estados líderes em conclusão do Ensino Médio no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

Entre os jovens paulistas de 19 anos, 84,4% já haviam concluído o ensino médio em 2025, de acordo com dados revelados pelo Anuário Brasileiro da Educação Básica, nesta terça-feira, 22. O patamar indica que o estado figura entre os três com maior percentual de conclusão dessa etapa no país, atrás apenas de Roraima (85,9%) e Goiás (84,5%).

Na comparação com a média nacional (74,3%), a vantagem paulista chega a 10,1 pontos percentuais. Em um recorte de dez anos, a educação do estado registra avanço de mais de 15 pontos percentuais na taxa de conclusão.

A gestão estadual atribui o resultado à expansão do ensino técnico, que saltou de 35.000 vagas em 2023 para 231.000 em 2026, além de programas de incentivo como intercâmbios internacionais para 1.000 estudantes por ano e auxílios financeiros. Entre as iniciativas, o programa Bolsa Estágio Ensino Médio já beneficiou 19.700 alunos da rede estadual.

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Outro fator apontado pelo governo paulista para o índice alcançado no levantamento é a consolidação do Provão Paulista. A avaliação garante ingresso direto de alunos das escolas do estado em universidades públicas, funcionando como um mecanismo que contribui para o combate à evasão escolar no último ciclo da educação básica.

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