SP decreta emergência em 45 cidades, mas chuvas reduzem focos de incêndio

O governo de São Paulo decretou, por 180 dias, situação de emergência em 45 cidades do interior do estado, devido aos incêndios florestais que atingem os municípios deste a última sexta-feira 23. A norma foi publicada no Diário Oficial do estado. A mudança no tempo em todo o estado desde o sábado, no entanto, já ajuda a reduzir os focos de queimadas.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo divulgou boletim na manhã deste domingo, 25, com informações sobre frente fria e chuvas no estado. Neste sábado, o governo de SP chegou a registrar mais de 40 focos de incêndio e fumaça intensa em várias regiões. A atuação das equipes de combate ao fogo e as chuvas alteraram a situação e ainda à noite os focos já tinham caído pela metade.

A previsão para este domingo é de céu encoberto com chuva intermitente e sensação de frio. A temperatura mínima fica em 10°C e a máxima não supera os 14°C. Os índices de umidade do ar se mantêm elevados com os menores valores acima dos 75%, indicando melhora na qualidade do ar.

Segundo a equipe de meteorologia do CGE da Prefeitura de São Paulo, o ar gelado de origem polar derruba literalmente as temperaturas, principalmente entre o domingo e a próxima quinta-feira, 29. A Defesa Civil Municipal decretou estado de alerta para baixas temperaturas a partir da madrugada de domingo.

Confira a lista das cidades em emergência:

1. Águas da Prata

2. Alumínio

Continua após a publicidade

3. Amparo

4. Bananal

5. Bebedouro

6. Bernardino de Campos

7. Boa Esperança do Sul

Continua após a publicidade

8. Brodowski

9. Coronl Macedo

10. Dourado

11. Iacanga

12. Ibiting

Continua após a publicidade

13. Itápoli

14. Itirapina

15. Jaú

16. Lucélia

17. Luís Antônio

Continua após a publicidade

18. Monte Alegre do Sul

19. Monte Azul Paulista

20. Morro Agudo

21. Nova Granada

22. Pedregulho

Continua após a publicidade

23. Piracicaba

24. Pirapora do Bom Jesus

25. Pitangueiras

26. Poloni

27. Pompeia

28. Pontal

29. Presidente Epitácio

30. Ribeirão Preto

31. Rosana

32. Sabino

33. Salmourão

34. Santo Antônio da Alegria

35. Santo Antônio do Aracanguá

36. São José do Rio Preto

37. São Luís do Paraitinga

38. São Simão

39. Sertãozinho

40. Tabatinga

41. Taquarituba

42. Torrinha

43. Ubarana

44. Urupês

45. Valentim Gentil