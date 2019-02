SP: 27 cidades estão em emergência e chove forte na capital

A cidade de Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, decretou situação de emergência nesta terça-feira, em razão dos alagamentos sofridos com a chuva intensa de segunda-feira. Mais de 1.800 pessoas foram afetadas pelas chuvas. Com isso, sobe para 27 o número de cidades do Estado de São Paulo em situação de emergência, segundo dados da Defesa Civil estadual. Outros dois estão em calamidade pública.

Na capital paulista, voltou a chover forte nesta terça-feira e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, colocou em estado de atenção as regiões oeste, sul, leste e sudeste da cidade. O mau tempo se instalou, também, sobre Juquitiba, São Lourenço da Serra, Embu-Guaçu, Itapecerica e Cotia.

Por volta das 3 horas de domingo, as constantes chuvas de forte intensidade que atingiu o município de Itapevi geraram ocorrências de transbordamento de rio, inundações e interdição de rodovia. Conforme informações da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), o Rio Barueri Mirim transbordou inundando várias ruas, casas e comércios dos bairros Dona Euvira e Vitápolis,

Bloqueio em rodovia – Na altura do km 35 da Rodovia SP-029, a pista norte cedeu resultando na interdição total da via. O trânsito teve de ser desviado pelo acostamento e também pela faixa de rolamento da pista sul. No km 43 da mesma rodovia, conhecida como Estrada da Roselândia (que liga a SP 280 Rodovia Castelo Branco – SP 270 Raposo Tavares, passando pelo município de Itapevi), uma viatura do Departamento de Estrada e Rodagem (DER) que se encontrava no local preservando a segurança dos usuários caiu em uma cratera após uma grande área do asfalto ceder.

Os municípios em emergência são Atibaia, Bofete, Bom Jesus dos Perdões, Caieiras, Caiuá, Capivari, Chavantes, Franco da Rocha, Getulina, Guararema, Inúbia Paulista, Itapevi, Lucélia, Lourdes, Manduri, Mineiros do Tietê, Mirassol, Osasco, Oscar Bressane, Pardinho, Pracinha, Presidente Venceslau, São José do Rio Preto, São Lourenço da Serra, Santo André, Santo Antônio do Pinhal, Sumaré. Estão em calamidade pública Cunha e São Luís do Paraitinga.

As chuvas que atingem o Estado desde o começo do ano já atingiram 132 municípios, deixando 18.678 desalojados e outros 9.362 desabrigados. Foram confirmadas 62 mortes e 50 pessoas ficaram feridas em decorrência dos temporais.

(Com Agência Estado)