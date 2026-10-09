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Brasil

Soraya Thronicke terá que indenizar Alfredo Gaspar por acusação falsa de estupro

Senado foi condenada a pagar R$ 50 mil a deputado e candidato a vice-presidente

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 13h17
Soraya Thronicke
Soraya Thronicke (Edilson Rodrigues/Ag. Senado)
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Soraya Thronicke terá que indenizar Alfredo Gaspar por acusação falsa de estupro Priorize VEJA no Google

A senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) terá que indenizar o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) em 50. 000 reais por tê-lo acusado de estupro de vulnerável.

Uma decisão proferida pela Justiça de Alagoas nesta sexta-feira considerou que a imputação divulgada pela senadora não tinha respaldo probatório mínimo e ultrapassou os limites da liberdade de expressão.

“O acervo probatório produzido nestes autos não revela qualquer elemento capaz de conferir sustentação objetiva à acusação formulada contra o autor”, avaliou o juiz Henrique Gomes de Barros Teixeira.

O magistrado afastou a imunidade parlamentar e concluiu que as declarações atingiram a honra e a imagem de Gaspar.

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A sentença levou em consideração que um pedido da PF para investigar o caso foi rejeitado na segunda-feira pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, também por falta de elementos.

A acusação foi feita por Soraya e pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) em março, no último dia da CPMI do INSS, da qual Gaspar atuava como relator.

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“Desde o primeiro dia, afirmei que tudo era mentira. Foi uma tentativa de coação, em plena CPMI do INSS. Tentaram me intimidar, me calar, mas eu não recuei. Mesmo sentindo uma dor gigante, que mexeu com a minha honra e com a minha família, continuei lutando pela verdade. Vou até o fim para buscar a punição e a prisão dos parlamentares criminosos que criaram essa fake news contra mim”, afirmou o deputado, que é candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência.

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