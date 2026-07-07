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Brasil

Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica oferece apoio à Venezuela

País enfrenta consequências de um terremoto que vitimou milhares de pessoas há uma semana

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 14h00 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h16
Homem de meia-idade com cabelos grisalhos e pele clara, vestindo blazer azul-marinho e camisa branca desabotoada, olhando diretamente para frente com expressão séria, em fundo cinza liso
O médico Marcelo Sampaio -  (./Divulgação)
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A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) manifestou solidariedade ao povo venezuelano e se mobiliza para atender às vítimas da catástrofe causada pelos terremotos que atingiram o país. O presidente da SBCP, Marcelo Sampaio, encaminhou uma carta oficial à Sociedade Venezuelana de Cirurgia Plástica, colocando a instituição brasileira à disposição para colaborar no que for necessário.

Em resposta, Coralina de Almeida, representante da Sociedade Venezuelana de Cirurgia Plástica, informou que a colaboração da SBCP será de grande importância na fase seguinte à conclusão das operações de resgate, quando terá início o atendimento às vítimas com lesões que demandam reconstrução e reabilitação.

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A SBCP também entrou em contato com o Ministério da Saúde e com a diplomacia brasileira, colocando à disposição a experiência dos cirurgiões plásticos brasileiros para contribuir com o atendimento às vítimas, assim que houver necessidade.

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“A cirurgia plástica reparadora desempenha um papel fundamental em situações de desastres, auxiliando no tratamento de ferimentos complexos, queimaduras e outras lesões traumáticas. Mais do que reconstruir tecidos, nosso trabalho é promover a reabilitação dos pacientes, devolvendo função, qualidade de vida e esperança. A solidariedade se fortalece quando colocamos nossa experiência a serviço de quem mais precisa”, afirma Marcelo.

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