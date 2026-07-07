Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica oferece apoio à Venezuela

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) manifestou solidariedade ao povo venezuelano e se mobiliza para atender às vítimas da catástrofe causada pelos terremotos que atingiram o país. O presidente da SBCP, Marcelo Sampaio, encaminhou uma carta oficial à Sociedade Venezuelana de Cirurgia Plástica, colocando a instituição brasileira à disposição para colaborar no que for necessário.

Em resposta, Coralina de Almeida, representante da Sociedade Venezuelana de Cirurgia Plástica, informou que a colaboração da SBCP será de grande importância na fase seguinte à conclusão das operações de resgate, quando terá início o atendimento às vítimas com lesões que demandam reconstrução e reabilitação.

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A SBCP também entrou em contato com o Ministério da Saúde e com a diplomacia brasileira, colocando à disposição a experiência dos cirurgiões plásticos brasileiros para contribuir com o atendimento às vítimas, assim que houver necessidade.

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“A cirurgia plástica reparadora desempenha um papel fundamental em situações de desastres, auxiliando no tratamento de ferimentos complexos, queimaduras e outras lesões traumáticas. Mais do que reconstruir tecidos, nosso trabalho é promover a reabilitação dos pacientes, devolvendo função, qualidade de vida e esperança. A solidariedade se fortalece quando colocamos nossa experiência a serviço de quem mais precisa”, afirma Marcelo.