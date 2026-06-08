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Brasil

Socialite choca por sugerir doação de resto de comida para guarda de rua

Marina de Sabrit causou nas redes sociais por vídeo em que sugere gesto polêmico

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 12h29 | Atualizado em 8 jun 2026, 12h30
Duas mulheres em uma cozinha. À esquerda, uma loira de suéter branco e colar, com a boca aberta. Ao lado, outra loira de blazer azul-marinho e blusa azul, segurando uma sacola de papel. À direita, a mulher de branco de costas e a outra loira retirando um recipiente branco da sacola
Marina de Sabrit e a filha Paty de Sabrit -  (Reprodução/Instagram)
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Em postagem compartilhada entre Marina de Sabrit e a filha Paty de Sabrit, há alguns dias em seus perfis no Instagram, a socialite sugere que sobras de comida de restaurantes devem ser levadas em embalagens para casa ou doadas para “guardas” das ruas. “No mínimo você dá para o guarda da rua, que precisa de comida”. A filha complementa: “Nos Estados Unidos a gente faz muito isso, porque eles fazem aquelas porções gigantescas, é o doggy bag”.

Na postagem, bastante criticada, a legenda sugere o combate ao desperdício: “Levar comida para casa pode ser perfeitamente aceitável em alguns restaurantes e, claro, na casa da própria mãe. Mas existe uma diferença entre evitar desperdício e agir com intimidade onde ela não existe. E vocês, têm o hábito de pedir para embalar o que sobrou da refeição? Acham natural ou ainda existe um certo preconceito com o famoso ‘doggy bag’?”.

Um dos comentários dizia: “’Dar pro guarda da rua’ foi deselegante. O resto da comida que você pediu e não comeu, ainda que não tenha tocado na comida, e pode levá-la para sua casa, leve-a para você, não dê para os outros. Se acha mesmo que alguém precisa, compre para essa pessoa”.

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