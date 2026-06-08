Socialite choca por sugerir doação de resto de comida para guarda de rua

Em postagem compartilhada entre Marina de Sabrit e a filha Paty de Sabrit, há alguns dias em seus perfis no Instagram, a socialite sugere que sobras de comida de restaurantes devem ser levadas em embalagens para casa ou doadas para “guardas” das ruas. “No mínimo você dá para o guarda da rua, que precisa de comida”. A filha complementa: “Nos Estados Unidos a gente faz muito isso, porque eles fazem aquelas porções gigantescas, é o doggy bag”.

Na postagem, bastante criticada, a legenda sugere o combate ao desperdício: “Levar comida para casa pode ser perfeitamente aceitável em alguns restaurantes e, claro, na casa da própria mãe. Mas existe uma diferença entre evitar desperdício e agir com intimidade onde ela não existe. E vocês, têm o hábito de pedir para embalar o que sobrou da refeição? Acham natural ou ainda existe um certo preconceito com o famoso ‘doggy bag’?”.

Um dos comentários dizia: “’Dar pro guarda da rua’ foi deselegante. O resto da comida que você pediu e não comeu, ainda que não tenha tocado na comida, e pode levá-la para sua casa, leve-a para você, não dê para os outros. Se acha mesmo que alguém precisa, compre para essa pessoa”.

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