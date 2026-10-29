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Brasil

Sobrinhos de Marcinho VP são presos por levar ao CV recados do líder isolado em presídio

Familiares repassariam mensagens do traficante, detido em penitenciária federal em Campo Grande, a membros da cúpula da facção e vice-versa

Por Gustavo Villela 29 out 2026, 18h31
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Marcinho VP está em custódia na Penitenciária Federal de Campo Grande há 19 anos (//.)
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Dois sobrinhos de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, chefão do Comando Vermelho, foram presos nesta quinta-feira, 29, na Operação Cesura, do Ministério Público Federal (MPF). Segundo a investigação, eles atuavam como ponte entre o líder do CV e os integrantes da cúpula da facção que estão em liberdade.

Preso em uma prisão de segurança máxima em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, há 19 anos, Marcinho VP continua no comando da facção por meio de um canal de comunicação intermediado por visitantes, como familiares, aponta o MPF.

A 3ª Vara Federal de Campo Grande, que decretou as prisões, também autorizou busca e apreensão em Belford Roxo (RJ) e no Rio de Janeiro (RJ). Um dos investigados ocupa cargo comissionado em uma Câmara Municipal da Baixada Fluminense.

Em um dos episódios apurados pelas autoridades, ocorrido em janeiro de 2025, um investigado se encontrou pessoalmente com uma liderança do CV no Rio de Janeiro na véspera de uma visita a Marcinho VP. Ao retornar, ele teria prestado contas a respeito de um recado transmitido ao líder preso. O padrão teria se repetido com frequência nos meses seguintes.

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A Polícia Penal monitorava as conversas no parlatório. Através de mensagens analisadas, constatou-se que Marcinho VP continua sendo reconhecido como autoridade máxima na anatomia da organização criminosa.

A investigação teve início após provas obtidas na Operação Red Fox, deflagrada em junho para investigar o tráfico internacional de armas através da fronteira no norte do país. Na ocasião, quatro mandados de prisão foram cumpridos. A partir dos dados de uma liderança foragida, constatou-se que os familiares de Marcinho VP intermediavam a comunicação entre os dois.

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Caso sejam condenados pela Lei Antifacção, os investigados podem pegar até 20 anos de prisão. O MPF apontou ainda que também podem ser condenados por crime previsto na Lei de Drogas, por colaborarem com uma organização destinada ao tráfico de narcóticos.

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