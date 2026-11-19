A reaparição de Vidya Harley no documentário A Clínica, do Globoplay, após 25 anos internada na Clínica Maxwell trouxe a público visões conflitantes entre familiares, profissionais de saúde e a própria paciente. Enquanto a herdeira das Casas Pernambucanas afirma preferir continuar no local, acusações de interesses financeiros cercam a permanência da acionista na instituição situada em Atibaia. Ela é sobrinha de Anita Harley, acionista da empresa, que está em coma desde 2016.

O que diz a paciente sobre a internação?

Questionada pelo psiquiatra Sabino Ferreira de Farias Neto sobre o motivo de permanecer na Clínica Maxwell, Vidya Harley declarou que aprecia o local e a equipe. A paciente afirmou: “Porque eu adoro esse lugar. Adoro você e me sinto bem aqui. Aqui eu me mantenho sóbria e tenho tudo o que eu preciso”. A fala foi exibida na quarta-feira, dia 18, na produção em vídeo do Globoplay. A declaração contrasta diretamente com as queixas trazidas por parentes que buscavam contato.

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Quais são as suspeitas levantadas pela família e pelo advogado?

As primas Andréa Lundgren e Juliana Lundgren relataram que tentaram reencontrar a paciente em diversas ocasiões, porém sem alcançar sucesso. Paralelamente, o advogado Daniel Silvestre afirmou que a herdeira já teria recebido alta médica anterior. Silvestre levantou suspeitas referentes a eventuais interesses financeiros na manutenção da internação em Atibaia. As colocações colocam em dúvida o propósito da permanência contínua na instituição psiquiátrica, divergindo da versão apresentada no depoimento gravado para a produção audiovisual do serviço de streaming.

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Como o médico responsável rebate as acusações?

O psiquiatra Sabino Ferreira de Farias Neto negou que a acionista das Casas Pernambucanas esteja no local contra a própria vontade. Segundo o médico responsável pela instituição, o quadro de saúde da paciente exige cuidados contínuos no espaço. Além disso, acusações foram feitas pela ex-enfermeira Débora Regolli, que questionou a relação profissional e acusou Farias Neto de se beneficiar do aspecto financeiro decorrente do tratamento da internada. O médico rechaça a alegação de retenção forçada da paciente no recinto.

De onde surgiram os documentários sobre o caso?

O caso ganhou notoriedade durante o desenvolvimento das filmagens de “O Testamento: O Segredo de Anita Harley”. A produção acompanha os litígios que cercam o patrimônio da empresária, que permanece em coma desde 2016 em decorrência de um acidente vascular cerebral. O aprofundamento das apurações sobre a sobrinha deu origem ao documentário “A Clínica”. O projeto reúne relatos gravados com ex-pacientes, familiares de internados e ex-funcionários a respeito das práticas e rotinas adotadas na instituição psiquiátrica paulista.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade