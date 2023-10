Sobrevivente de ataque a tiros no Rio se pronuncia pela primeira vez

VEJA Mercado em Vídeo

A reação a um dado avassalador nos Estados Unidos

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta sexta-feira, 6. Os números do payroll dos Estados Unidos, que contabilizam as aberturas de novos empregos no país sem contar com a agropecuária, foram avassaladores. Os EUA abriram 336 mil novas vagas, contra uma expectativa do mercado de 170 mil. O número reforça a resiliência da maior economia do mundo e eleva o temor de novos aumentos nos juros americanos. Diego Gimenes recebe Felipe Mendes, repórter de VEJA, para falar sobre a valorização do dólar, a privatização da Sabesp e a entrevista de Josué Gomes, presidente da Fiesp, às Páginas Amarelas de VEJA.