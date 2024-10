SobeDesce: de Neymar a Valdivia

SOBE

Nvidia

Uma das líderes mundiais na fabricação de semicondutores, empresa americana bateu novo recorde de valor de mercado: 3,53 trilhões de dólares.

Café

Segundo novo estudo de pesquisadores britânicos e suecos, o consumo da bebida pode ajudar a reduzir os níveis de gordura corporal.

Neymar

Após mais de um ano sem atuar por causa de uma grave lesão no joelho, o craque voltou a jogar no duelo entre Al-Hilal e Al-Ain, válido pela Champions League da Ásia.

DESCE

Alejandro Toledo

O ex-presidente do Peru foi condenado a mais de vinte anos de prisão por ter aceitado propina da construtora brasileira Odebrecht.

PSC Saleme

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou seis pessoas do laboratório, entre funcionários e sócios, por responsabilidade no caso do transplante de órgãos infectados pelo vírus HIV.

Valdivia

Ídolo do Palmeiras, o ex-jogador foi preso no Chile por abuso sexual. O fato teria ocorrido no domingo 20.

Publicado em VEJA de 25 de outubro de 2024, edição nº 2916