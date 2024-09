SobeDesce: do PIB ao filme sobre Silvio Santos

SOBE

PIB

Segundo a nova projeção da OCDE, a economia brasileira crescerá 2,9% em 2024, acima do 1,9% da previsão anterior, feita em maio.

Islândia

É o país mais pacífico e seguro do mundo, de acordo com o Índice Global da Paz, divulgado anualmente pelo Institute for Economics and Peace.

Corinthians

Ao vencer o São Paulo na final, o time confirmou a hegemonia no futebol feminino do país, conquistando o hexacampeonato brasileiro — cinco deles de forma consecutiva.

DESCE

Silvio, o filme

Além de ser um grande abacaxi, a cinebiografia estrelada por Rodrigo Faro não emplacou no ranking das maiores bilheterias do país. O “homem do Baú” não merecia essa “homenagem”…

Exxonmobil

A petrolífera foi processada na Califórnia por campanha enganosa de reciclagem que, na prática, teria aumentado o uso de produtos plásticos.

Termômetro com mercúrio

Por questões de segurança, a Anvisa proibiu a fabricação, importação, venda e uso desse tipo de equipamento no país.

Publicado em VEJA de 27 de setembro de 2024, edição nº 2912