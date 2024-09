SobeDesce: da Embraer ao Boninho

SOBE

Embraer

Por decisão da corte arbitral de Nova York, nos Estados Unidos, a empresa aeronáutica brasileira receberá uma indenização de 150 milhões de dólares da Boeing por ela ter rompido o acordo de fusão entre as duas companhias.

Bienal do livro SP

A mais recente edição do evento foi a maior dos últimos dez anos, reunindo cerca de 700 000 pessoas no Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi.

Xógum

A série disponível no Brasil pela plataforma Disney+ bateu recorde histórico no Emmy, com dezoito prêmios em uma única edição.

DESCE

Igualdade salarial

Segundo o IBGE, as mulheres ganham menos que os homens em 82% das áreas, e o salário delas é, em média, 17% menor.

Caixa

Condenado em ao menos quatro processos relativos aos casos de assédio de Pedro Guimarães, o banco fez acordos na Justiça trabalhista para pagar indenizações de 14 milhões de reais.

Boninho

Responsável por programas apelativos e protagonista de diversas mancadas na Globo, o arrogante diretor foi demitido pela emissora. Já vai tarde.

Publicado em VEJA de 20 de setembro de 2024, edição nº 2911