SobeDesce: de Jair e Michelle Bolsonaro a Gusttavo Lima

SOBE

Jair e Michelle Bolsonaro

Por decisão da Justiça do Distrito Federal, o ex-presidente e a ex-primeira-dama vão receber uma indenização de 15 000 reais pelas falsas acusações feitas por Lula e Janja a respeito do sumiço dos móveis do Palácio da Alvorada. Cabe recurso.

Nicole Kidman

Protagonista do filme Babygirl, ela recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza.

Jannik Sinner

Número 1 do mundo, o tenista italiano sagrou-se campeão do US Open ao bater na final o americano Taylor Fritz.

DESCE

Correios

O prejuízo da estatal cresceu mais de 80% e chegou a 1,3 bilhão de reais no primeiro semestre deste ano.

Gusttavo Lima

A Justiça determinou o bloqueio de 20 milhões de reais da Balada Eventos, que tem o cantor como um dos seus sócios, devido a suspeitas de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Dorival Júnior

A seleção “treinada” pelo técnico vem batendo recordes em vexames. Ao perder para o Paraguai, caiu para quinto lugar na disputa das eliminatórias da próxima Copa do Mundo.

Publicado em VEJA de 13 de setembro de 2024, edição nº 2910