SobeDesce: do Ibovespa a Renato Duque

SOBE

IBOVESPA

Depois de um período de muitas baixas, o principal índice de ações da bolsa de valores bateu nos últimos dias sucessivos recordes.

Energia renovável

O Brasil é o país do G20 com maior participação de fontes não esgotáveis na produção de eletricidade, de acordo com dados da think tank Ember.

Fernanda Montenegro

Em mais uma admirável demonstração de seu prestígio, a atriz de 94 anos levou 15 000 pessoas a uma apresentação em São Paulo na qual ela leu textos de Simone de Beauvoir.

DESCE

WanderleI Barbosa

O governador do Tocantins foi um dos alvos de uma operação da PF por desvio de recursos públicos em cestas básicas durante a pandemia.

Renato Duque

Condenado pela Lava-Jato por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-diretor da Petrobras foi preso novamente no dia 17. Ele se encontrava foragido em Volta Redonda, no Rio.

Michael Madsen

Presença marcante em vários filmes de Quentin Tarantino, o ator acabou sendo levado à cadeia devido a uma acusação de violência doméstica.

Publicado em VEJA de 23 de agosto de 2024, edição nº 2907