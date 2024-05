SobeDesce: de José Dirceu a Belo

SOBE

José Dirceu

A Segunda Turma do STF decidiu extinguir a pena do ex-ministro em uma condenação por corrupção passiva no âmbito da Operação Lava-Jato.

Machado de Assis

Brás Cubas, um dos clássicos do escritor, entrou para a lista dos livros mais vendidos na Amazon dos Estados Unidos após uma influenciadora rasgar elogios à obra no TikTok.

Victoria’s Secret

A grife americana anunciou que vai ocorrer até o fim de 2024 o retorno de seu badalado desfile de lingerie, após intervalo de cinco anos.

DESCE

PEC do quinquênio

Fiador da pauta-bomba com novos benefícios a categorias como a dos juízes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz agora que ela passará por nova avaliação de impacto financeiro. Antes tarde do que nunca.

Francisco Cezário

O presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul foi preso no curso de uma investigação de desvios de dinheiro na entidade.

Belo

A Justiça penhorou cachês do cantor para garantir a quitação de uma dívida de 1 milhão de reais.

Publicado em VEJA de 24 de maio de 2024, edição nº 2894