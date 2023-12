SobeDesce: de Ronaldo Caiado à CBF

SOBE

Ronaldo Caiado

No comando do estado de Goiás, o político do União Brasil é um dos governadores mais bem avaliados do país, com aprovação de 81,4%, segundo levantamento do Paraná Pesquisas.

Passagens

A alta de 19,12% nos bilhetes foi responsável por metade de toda a inflação em novembro. Se não fossem os bilhetes aéreos, o IPCA teria sido ainda menor.

Barbie

O filme encabeçou a lista de indicados aos prêmios do Globo de Ouro, com nove indicações, superando as oito do drama histórico Oppenheimer.

DESCE

Conselho Federal de Economia

A entidade concedeu à ex-presidente Dilma Rousseff, que levou o Brasil à pior recessão de sua história, o prêmio Mulher Economista 2023. Não era piada.

CBF

Responsável pelo futebol brasileiro, a Confederação é só bola fora: está sem presidente e a seleção, em crise profunda, não tem sequer um técnico.

Críticos de Javier Milei

O novo presidente argentino anunciou um pacote de medidas austeras para recuperar a economia do país. Não será fácil, mas esse é o caminho.

Publicado em VEJA de 15 de dezembro de 2023, edição nº 2872

