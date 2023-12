SobeDesce: do Spotify a Alexandre Pires

SOBE

Temperatura

O mês passado foi o novembro mais quente já registrado na Terra, com média de 14,22 graus, segundo o sistema Copernicus Climate Change.

Carros elétricos

Segue verde o sinal para o avanço desses automóveis nos principais mercados. Nos Estados Unidos, a oferta de modelos disparou, enquanto os preços caíram em até 30%.

Rayssa Leal

Em competição realizada em São Paulo, a fadinha de 15 anos ganhou um 9 em sua exibição, a nota mais alta da história da liga mundial de skate street.

DESCE

Ciro Gomes

Mais um episódio de destempero do ex-governador: ele agrediu um homem com um tapa no rosto, depois que este o chamou de “bandido” em um evento.

Alexandre Pires

No curso de um inquérito da PF, o cantor foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Ele teria recebido cerca de 1 milhão de reais de uma mineradora envolvida em garimpo ilegal em terra indígena.

Spotify

O gigante do streaming musical anunciou uma terceira rodada de demissões em 2023, com 1 500 funcionários afetados.

Publicado em VEJA de 8 de dezembro de 2023, edição nº 2871

