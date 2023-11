SobeDesce: de Édith Piaf a Jorginho Mello

SOBE

Cerveja

A onda de calor aumentou de forma expressiva o consumo da bebida no país, com alta de vendas estimada em 40% pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Aluguel

O preço da locação de imóveis residenciais nas maiores cidades do Brasil acumula uma alta de 16% no ano, de acordo com pesquisa da Fipe.

Édith Piaf

A célebre cantora francesa ganhará uma nova cinebiografia pelo estúdio Warner, com imagem e voz dela recriadas por inteligência artificial.

DESCE

Jorginho Mello

O governador catarinense é acusado de censurar obras literárias após a Secretaria de Educação ordenar a retirada de nove títulos das bibliotecas públicas, incluindo clássicos como Laranja Mecânica, de Anthony Burgess.

Motos

A produção caiu 6% no mês passado em meio à seca do Rio Amazonas, que dificultou o transporte fluvial de peças às fábricas de Manaus.

Marfrig

A empresa registrou prejuízo líquido de 112 milhões de reais no terceiro trimestre de 2023.

Publicado em VEJA de 17 de novembro de 2023, edição nº 2868

