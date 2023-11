SobeDesce: dos Beatles ao déficit zero

SOBE

Beatles

O Fab Four voltou à cena com Now and Then, música inédita feita a partir de uma gravação doméstica de John Lennon.

USP

O Global Ranking of Academic Subjects 2023 classificou a Universidade de São Paulo entre as cinquenta melhores instituições do mundo em cinco áreas: odontologia, ciências agrícolas, veterinária, engenharia de alimentos e engenharia têxtil.

Arroz

O preço de um dos principais itens do prato do brasileiro aumentou quase 20% nos últimos doze meses.

DESCE

Déficit zero

O presidente Lula enterrou a promessa do ministro Fernando Haddad de equilibrar as contas públicas em 2024, sem resultado negativo nem positivo entre receitas e despesas.

Danilo Gentili

O humorista foi condenado a pagar uma indenização de 20 000 reais à deputada federal licenciada Sâmia Bomfim por publicação gordofóbica.

Branca de Neve

Afetada pela greve dos roteiristas e atores em Hollywood, a Disney adiou para 2025 o lançamento da versão live-action do clássico.

Publicado em VEJA de 3 de novembro de 2023, edição nº 2866

