SobeDesce: de Taylor Swift a Tarcísio de Freitas

Por Da Redação Atualizado em 19 out 2023, 20h39 - Publicado em 20 out 2023, 06h00

SOBE

Agronegócio

De acordo com estimativas do Ministério da Agricultura, a produção nacional no campo chegará a 1,15 trilhão de reais até o fim do ano, um recorde desde que o dado começou a ser computado.

Daniel Noboa

Herdeiro de um império empresarial, o político de 35 anos se tornou o mais jovem presidente eleito do Equador.

Taylor Swift

Em seu fim de semana de estreia, o filme da turnê da cantora pop arrecadou cerca de 485 milhões de reais nas bilheterias dos Estados Unidos e Canadá.

DESCE

Tarcísio de Freitas

Os deputados paulistas aprovaram projeto do governador que anistia multas por descumprimento das regras sanitárias durante a pandemia. Um erro lamentável.

Fernando Diniz

Foram medíocres as últimas partidas da seleção sob o comando do novo técnico, incluindo a primeira derrota para o Uruguai após 22 anos.

Dani Calabresa

Segundo decisão confirmada em segunda instância, a atriz terá de indenizar em 15 000 reais um colunista por causa de uma piada de cunho homofóbico.

Publicado em VEJA de 20 de outubro de 2023, edição nº 2864

