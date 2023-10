SobeDesce: das aulas virtuais ao Ministério da Saúde

Atualizado em 12 out 2023, 19h27 - Publicado em 13 out 2023, 06h00

SOBE

Aulas virtuais

Dados do Ministério da Educação mostram que o número de cursos ofertados na modalidade ensino a distância aumentou 700% nos últimos dez anos.

Nossa Sra. Aparecida

Foi inaugurada no interior de São Paulo uma estátua de 50 metros de altura em homenagem à santa. Ela é 12 metros maior do que a do Cristo Redentor, no Rio.

BYD

A montadora chinesa deu início à produção de carros elétricos na antiga fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, com investimento previsto de 3 bilhões de reais.

DESCE

Braskem

A Justiça condenou a empresa a indenizar o governo de Alagoas pela perda de arrecadação e pelos imóveis e obras afetados pelo afundamento do solo em cinco bairros de Maceió.

Ministério da Saúde

Devido à repercussão negativa de um vídeo de dança sensual realizada durante um evento da pasta, o diretor responsável pela exibição foi exonerado do cargo.

Mont Blanc

A montanha mais alta e famosa da França encolheu nos últimos dois anos: perdeu 2,2 metros devido às alterações climáticas registradas nos Alpes.

Publicado em VEJA de 13 de outubro de 2023, edição nº 2863