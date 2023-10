SobeDesce: da Petrobras à Sidra Cereser

Atualizado em 5 out 2023, 19h17 - Publicado em 6 out 2023, 06h00

SOBE

Petrobras

A empresa obteve autorização do Ibama para explorar os dois primeiros poços de um total de dezesseis na chamada Margem Equatorial, no norte do país.

Santa Catarina

O estado tem quinze das 31 praias brasileiras que receberam a certificação ambiental Bandeira Azul da ONG Foundation for Environmental Education (FEE).

Simone Biles

Dois anos após a crise emocional que a prejudicou nos Jogos de Tóquio, a ginasta americana brilhou no Mundial da Antuérpia com um salto impressionante, que foi batizado com seu nome.

DESCE

Metroviários

A categoria provocou o caos na cidade de São Paulo com uma equivocada greve contra a política de privatizações do governador Tarcísio de Freitas.

Mario Frias

O deputado bolsonarista do PL e ex-ator do seriado Malhação foi condenado pela Justiça a pagar 30 000 reais por ter ofendido Marcelo Adnet por conta de uma paródia feita pelo humorista.

Sidra Cereser

A fabricante recolheu 2,2 milhões de unidades do seu popular espumante, vendido desde 1967, por suspeita de fragmentos de vidro no interior das garrafas.

Publicado em VEJA de 6 de outubro de 2023, edição nº 2862