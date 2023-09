SobeDesce: do PIB a Jerônimo Rodrigues

SOBE

PIB

O Ministério da Fazenda elevou de 2,5% para 3,2% a previsão de crescimento para 2023, com projeções mais otimistas para todos os setores produtivos.

Rosewood

O hotel paulistano foi eleito o melhor da América do Sul e o único brasileiro na primeira edição do The World’s 50 Best Hotels, anunciado em Londres.

Oppenheimer

O filme que conta a história do “pai da bomba atômica” superou Bohemian Rhapsody, sobre Freddie Mercury e a banda Queen, e virou a cinebiografia mais rentável da história.

DESCE

Sindicatos

A taxa de trabalhadores sindicalizados no Brasil chegou a 9,2% das pessoas ocupadas em 2022, a menor da série histórica do IBGE, iniciada em 2012.

Jerônimo Rodrigues

Em meio à crise de violência que atinge a Bahia, o governador petista viu o PSOL abandonar a sua gestão atirando contra a política de segurança pública.

Marcos Braz

Vice-presidente do Flamengo e vereador do Rio de Janeiro pelo PL, ele foi flagrado brigando com torcedor em um shopping no mesmo horário em que havia registrado presença na Câmara.

Publicado em VEJA de 22 de setembro de 2023, edição nº 2860