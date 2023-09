SobeDesce: da Anitta ao filé-mignon

SOBE

Galeão

Após ser beneficiado pelo acordo de transferência de voos do Santos Dumont, o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, espera fechar o ano com quase 8 milhões de passageiros, 40% a mais do que em 2022.

Filipe Toledo

O atleta paulista conquistou o bicampeonato da Liga Mundial de Surfe, somando a sétima vitória nacional nesse circuito.

Anitta

Com a música Funk Rave, a cantora brasileira levou o prêmio de melhor clipe latino do ano na mais recente edição do Video Music Awards.

DESCE

Filé-mignon

Segundo dados do IBGE, o corte foi o tipo de carne bovina com maior redução de preço no ano até agora, com queda de 16,95%.

Argentina

A pouco mais de um mês de escolher um novo presidente, o país tem um cenário bastante complicado pela frente, com previsões de inflação de mais de 100% e PIB estagnado para 2024.

M.Officer

Dona de uma das marcas mais badaladas de vestuário no país até algumas décadas atrás, a empresa entrou em recuperação judicial, com uma dívida de 53,5 milhões de reais.

Publicado em VEJA de 15 de setembro de 2023, edição nº 2859