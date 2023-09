SobeDesce: de Helder Barbalho a Tarcísio de Freitas

SOBE

Helder Barbalho

O Pará, do governador do MDB, destacou-se entre os estados amazônicos no campo da preservação, com um recuo de 70% do desmatamento da floresta em agosto.

Mais Médicos

O programa que foi retomado neste ano bateu recorde de adesão, ultrapassando a marca de 18 500 profissionais de saúde espalhados por mais de 4 000 municípios em todo o país.

Rolling Stones

A banda inglesa anunciou o lançamento de Hackney Diamonds, seu primeiro álbum original desde 2005.

DESCE

Tarcísio de Freitas

A Justiça ordenou que o governo paulista suspenda a distribuição de materiais didáticos digitais que continham erros crassos de informação.

Antony

O atacante foi desconvocado para a seleção brasileira em meio à investigação sobre supostas agressões contra sua ex-namorada, a DJ e influenciadora Gabriela Cavallin.

Canal do Panamá

Seus administradores restringiram a navegação no local depois que ele foi atingido por uma seca severa, agravada pelo fenômeno El Niño.

Publicado em VEJA de 8 de setembro de 2023, edição nº 2858