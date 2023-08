SobeDesce: da seleção feminina da Espanha a Marina Silva

SOBE

Aluguéis

O aumento médio dos preços de locações no país nos últimos doze meses até julho foi de 16,27%, segundo a FipeZap.

Espanha

A seleção feminina de futebol do país europeu conquistou a Copa do Mundo ao bater na final o time da Inglaterra.

Mussum, o filmis

A cinebiografia dedicada ao sambista e humorista de Os Trapalhões foi a grande vencedora do 51º Festival de Cinema de Gramado. O longa recebeu os prêmios de melhor filme pelo júri popular e de melhor ator.

DESCE

Marina Silva

Contrária à exploração de petróleo na foz do Amazonas, a ministra sofreu uma derrota com o parecer da AGU que deu sinal verde à atividade. O caso ainda depende do aval do Ibama.

Carne de laboratório

Itália e Uruguai pretendem proibir esse tipo de alimento, sob o argumento de que os efeitos do produto para a saúde humana ainda são desconhecidos.

Lucas Paquetá

O jogador da seleção brasileira é acusado de envolvimento num escândalo de manipulação de apostas na Inglaterra.

Publicado em VEJA de 25 de agosto de 2023, edição nº 2856