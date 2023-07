SobeDesce: do futebol feminino ao dólar

SOBE

Futebol feminino

As primeiras transmissões da Copa do Mundo das mulheres que está sendo disputada na Oceania bateram recordes de audiência no Brasil, tanto nas TVs quanto na internet.

Azeite de oliva

Segundo uma nova pesquisa de Harvard, uma dieta rica no consumo desse produto afasta o risco de morte por demência e Alzheimer em até 28%.

Barbie

O badalado filme com a boneca arrecadou mais de 350 milhões de dólares no fim de semana de estreia nas bilheterias ao redor do mundo.

DESCE

Dólar

Pela primeira vez em 2023, o mercado projetou uma cotação para a moeda americana abaixo de 5 reais até o fim deste ano.

Companhia das letras

Por falta de atenção, a editora deixou de inscrever seus livros no Prêmio São Paulo de Literatura, o maior do Brasil, prejudicando autores como Ruy Castro e Marcelo Rubens Paiva.

Vladimir Putin

O presidente russo assinou uma lei que proíbe pessoas de mudarem oficialmente ou clinicamente de gênero no país, em mais um golpe por lá contra a comunidade LGBTQIA+.

Publicado em VEJA de 2 de agosto de 2023, edição nº 2852