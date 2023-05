SobeDesce: de Rita Lee a Daniel Silveira

SOBE

Deus

Nove entre dez brasileiros acreditam na existência do Todo-Poderoso, segundo o estudo Global Religion 2023, do instituto Ipsos, com dados coletados entre 20 de janeiro e 3 de fevereiro.

Rita Lee

O livro póstumo da cantora sobre as memórias dela no tratamento do câncer de pulmão entrou como um jato para a lista dos mais vendidos.

Concursos

Processos de seleção para o serviço público abertos pelo novo governo já somam quase 10 000 vagas.

DESCE

Jorge Viana

A Justiça Federal anulou a nomeação do ex-governador do Acre na presidência da Apex-Brasil por ele não saber falar inglês, requisito para o cargo.

Daniel Silveira

Após o STF derrubar o indulto concedido ao ex-deputado, Alexandre de Moraes determinou o início imediato do cumprimento da pena de oito anos e nove meses de prisão em regime fechado.

Latam

O Departamento de Transporte dos Estados Unidos multou a empresa em 1 milhão de dólares por atrasos em reembolsos por voos cancelados.

Publicado em VEJA de 31 de maio de 2023, edição nº 2843