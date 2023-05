SobeDesce: de Santiago Peña a ‘Dungeons & Dragons’

SOBE

Santiago Peña

O economista conservador foi eleito presidente do Paraguai, abrindo um novo capítulo no país para a longa hegemonia histórica do Partido Colorado.

Uber

Com a intensificação das atividades presenciais, as viagens pelo aplicativo voltaram a um bom ritmo e, com isso, as receitas da empresa subiram 29% no primeiro trimestre.

Chico Buarque

Batizada de Que Tal um Samba?, a mais recente turnê do cantor reuniu 158 600 pessoas em shows por onze cidades brasileiras.

DESCE

Poupança

A aplicação já registrou retirada de mais de 60 bilhões de reais do começo do ano até abril, o maior valor da história para o período, segundo dados do Banco Central.

Vapes

O governo da Austrália tomou a dianteira no cerco aos nocivos cigarros eletrônicos, proibindo o uso deles entre adolescentes.

Dungeons & Dragons

O live action baseado no famoso jogo não virou o blockbuster esperado e dificilmente dará algum lucro à Paramount, que apostou 150 milhões de dólares na produção.

Publicado em VEJA de 10 de maio de 2023, edição nº 2840