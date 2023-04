SobeDesce: da China ao Brasileirão

SOBE

China

O PIB do gigante asiático superou expectativas no primeiro trimestre, crescendo 4,5% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Aluguéis

O preço da locação de residências no país subiu 17,18% nos últimos doze meses, segundo pesquisa do FipeZap+. Foi a maior alta registrada nesse índice desde 2011.

Marlène Schiappa

A ministra de Economia Social da França estrelou (vestida, diga-se de passagem) a capa da edição local da Playboy. A revista se esgotou em poucas horas.

DESCE

Cláudio Castro

O governador do Rio virou alvo de investigação da PF: ele teria recebido propina por contratos na prefeitura e no governo em mandatos anteriores. Castro nega as acusações.

Lula

Entre uma fala desastrada e outra, a popularidade do presidente cai. Pesquisa recente mostra que sua aprovação diminuiu 4 pontos em dois meses, despencando para 36%.

Brasileirão

O MP de Goiás apura suspeitas de manipulação de resultados em seis jogos do campeonato nacional da Série A em 2022.

Publicado em VEJA de 26 de abril de 2023, edição nº 2838