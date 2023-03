SobeDesce: da terceira via a Rafael Nadal

SOBE

Terceira via

O centro, que parecia enterrado desde as últimas eleições, tem chance de sobrevida: segundo pesquisa do Ipec, 57% dos entrevistados gostariam que o Brasil tivesse uma alternativa para evitar a polarização política.

Finlândia

O país liderou pela sexta vez o ranking das nações mais felizes do mundo. Enquanto isso, o Brasil caiu onze posições, do 38º para o 49º lugar.

Gianni Infantino

O cartola italiano foi reeleito presidente da Fifa. Ele era candidato único e vai comandar a entidade por mais quatro anos.

DESCE

Juros do consignado

Em uma iniciativa absurda e demagógica, o governo baixou a taxa desse tipo de empréstimo para pensionistas do INSS. A medida foi criticada com justiça pelo mercado e os bancos imediatamente suspenderam essas linhas.

Gwyneth Paltrow

A atriz envolveu-se há sete anos em um acidente numa pista de esqui e agora a vítima quer dela uma indenização de 3,3 milhões de dólares.

Rafael Nadal

Sofrendo com contusões, o espanhol ficou fora do Top 10 do tênis mundial.

Publicado em VEJA de 29 de março de 2023, edição nº 2834