SobeDesce: de Nicholas Santos à Petrobras

SOBE

Nicholas Santos

Aos 42 anos, o nadador brasileiro sagrou-se tetracampeão dos 50 metros borboleta no mundial de piscina curta da Austrália.

Aeroporto do Recife

Ficou em segundo lugar no ranking internacional de melhores terminais do mundo elaborado pela AirHelp, especializada em direitos de passageiros, atrás apenas do Internacional de Tóquio.

Os Banshees de Inisherin

A comédia estrelada por Colin Farrell e Brendan Gleeson lidera as indicações ao Globo de Ouro 2023, concorrendo em oito categorias. Os vencedores serão conhecidos em 10 de janeiro.

DESCE

Petrobras

Atingida por várias interferências do governo em sua gestão, a empresa perdeu mais de 180 bilhões de reais em valor de mercado desde o fim de outubro.

Clubes de tiro

Estão no alvo do novo governo, que deve elaborar uma regulação mais rígida, incluindo o fim da licença de funcionamento 24 horas para essas associações.

Sam Bankman-Fried

Acusado de fraudes, o fundador da FTX, uma das maiores empresas de criptomoedas do mundo, acabou sendo preso nas Bahamas.

Publicado em VEJA de 21 de dezembro de 2022, edição nº 2820