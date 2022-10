SobeDesce: da Osesp aos institutos de pesquisa

Atualizado em 20 out 2022, 20h15 - Publicado em 21 out 2022, 06h00

SOBE

OSESP

A Sinfônica do Estado de São Paulo fez história ao se tornar a primeira orquestra da América do Sul a se apresentar no lendário palco do Carnegie Hall, em Nova York.

Energias renováveis

Um levantamento da FSB Pesquisa encomendado pela CNI mostrou que quatro em cada dez indústrias do país pretendem investir na geração de fontes limpas nos próximos anos.

Benzema

O artilheiro do Real Madrid venceu o prêmio Bola de Ouro, o prestigiado troféu concedido pela revista France Football.

DESCE

Institutos de pesquisa

Foi aprovada urgência para o projeto que pune quem divulgar sondagens com resultados divergentes das urnas.

Paulo Maluf

O STF determinou que o ex-governador paulista pague até o fim do mês uma multa de quase 3 milhões de reais referente a condenações por lavagem de dinheiro e crime eleitoral.

Hering

A empresa e um dos herdeiros da família fundadora são alvo em processo da CVM pela suspeita de obter vantagens indevidas no mercado financeiro (insider trading).

Publicado em VEJA de 26 de outubro de 2022, edição nº 2812