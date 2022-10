SobeDesce: de Mayra Aguiar a Damares Alves

Atualizado em 13 out 2022, 20h11 - Publicado em 14 out 2022, 06h00

Por Da Redação Atualizado em 13 out 2022, 20h11 - Publicado em 14 out 2022, 06h00

SOBE

Direita no Congresso

Quase metade dos deputados federais eleitos neste ano é ideologicamente conservadora e liberal, mostrou levantamento feito pela plataforma Ranking dos Políticos.

Endividamento

O número de pessoas com problemas financeiros atingiu um novo recorde: 79,3% do total de lares brasileiros terminou setembro com as contas no vermelho.

Mayra Aguiar

A judoca gaúcha sagrou-se tricampeã mundial na categoria até 78 quilos, façanha inédita na história desse esporte no Brasil.

DESCE

Damares Alves

Em pronunciamento irresponsável, a ex-ministra fez denúncias sem provas durante um culto sobre supostos crimes sexuais cometidos contra crianças na Ilha de Marajó, no Pará.

Bill Murray

O ator de Hollywood foi acusado de assédio sexual no set de gravação do filme Being Mortal.

Fourfourtwo

Numa canelada histórica, a popular revista inglesa de futebol colocou Pelé em quarto lugar no ranking de melhores de todos os tempos, atrás de Messi, Maradona e Cristiano Ronaldo.

Publicado em VEJA de 19 de outubro de 2022, edição nº 2811