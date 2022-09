SobeDesce: da Amazon a Roberto Carlos

SOBE

Milionários

Segundo relatório do Credit Suisse Group, o grupo de pessoas com patrimônio de pelo menos 1 milhão de dólares deve crescer 40% no mundo até 2026.

Amazon

A empresa anunciou 71 novos projetos de investimentos em energia renovável, incluindo a construção de uma fazenda solar no Brasil.

Canabidiol

Um estudo conduzido por membros do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e de outros órgãos mostrou que a maconha medicinal pode reduzir a ansiedade de jovens em 50%.

DESCE

Gol

A companhia aérea admitiu à Justiça americana o uso de propinas entre 2012 e 2013 pela aprovação de matérias no Congresso Nacional e se comprometeu a pagar uma multa de mais de 41 milhões de dólares.

Nicolás Maduro

Um relatório da ONU acusou o governo venezuelano de cometer crimes contra a humanidade.

Roberto Carlos

Foi arquivada pelo STF uma ação movida pelo cantor contra o deputado federal Tiririca por uso de imagem e da obra do artista em uma paródia veiculada como campanha eleitoral.

Publicado em VEJA de 28 de setembro de 2022, edição nº 2808