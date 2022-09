SobeDesce: de Ibaneis Rocha a Taylor Swift

SOBE

Ibaneis Rocha

Com uma gestão bem avaliada, o governador do MDB do Distrito Federal pode ser reeleito em primeiro turno, segundo as últimas pesquisas.

Coldplay

O grupo inglês fez um dos maiores shows do último Rock in Rio e tem ingressos quase esgotados para uma temporada de seis apresentações em São Paulo.

Succession

Na edição 2022 do Emmy, a primorosa produção da HBO voltou a levar alguns dos principais prêmios, incluindo o de melhor série dramática.

DESCE

Pena de morte

Segundo pesquisa do Ipec, há mais brasileiros contrários do que favoráveis à adoção desse tipo de medida: 49% a 42% (6% não tinham opinião a respeito e 3% não souberam responder).

Planos de saúde

As operadoras do setor registraram neste ano o primeiro prejuízo semestral da sua história: 691,6 milhões de reais.

Taylor Swift

A cantora foi derrotada na tentativa de brecar um processo por violação de direitos autorais e será julgada em 2023 por suposto plágio no hit Shake It Off, lançado em 2014.

Publicado em VEJA de 21 de setembro de 2022, edição nº 2807