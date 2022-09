SobeDesce: de João Doria a Sergio Moro

SOBE

João Doria

O ex-governador paulista comandou o excepcional trabalho de restauração do Museu do Ipiranga, que foi reinaugurado no 7 de Setembro.

Marte Um

O longa produzido em Minas Gerais e dirigido por Gabriel Martins representará o Brasil na briga por uma vaga no Oscar.

Luiz Felipe Scolari

Ao vencer o Palmeiras na semifinal da Taça Libertadores, o técnico do Athletico Paranaense se tornou o treinador brasileiro com o maior número de participações na decisão da competição sul-americana.

DESCE

Sergio Moro

O ex-juiz foi alvo de operação de busca e apreensão por suspeita de uso de material de campanha irregular e segue atrás de Alvaro Dias nas pesquisas para o Senado no Paraná.

Daniel Silveira

Por 6 votos a 1, o TRE-RJ decidiu que o deputado federal não poderá concorrer ao Senado. Ele ainda pode recorrer ao TSE.

Apple

Por decisão do Ministério da Justiça, foram suspensas no país as vendas de iPhone sem carregador. A empresa terá ainda de pagar uma multa de 12,2 milhões de reais.

Publicado em VEJA de 14 de setembro de 2022, edição nº 2806