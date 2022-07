SobeDesce: da energia solar à gasolina

SOBE

Energia solar

A potência instalada desse sistema no país ultrapassou a das termelétricas a gás natural e de biomassa. Atualmente, só fica atrás da hídrica e da eólica.

Jefferson e Janaína Rueda

A Casa do Porco, comandado pelo casal em São Paulo, subiu dez posições no ranking 50 Best Restaurants e foi eleito o sétimo melhor restaurante do mundo em 2022.

Alison dos Santos

O atleta paulista de 22 anos conquistou a medalha de ouro nos 400 metros com barreira no Mundial de Oregon, nos Estados Unidos.

DESCE

Gasolina

O combustível ficou 4,92% mais barato na refinaria devido à queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional. É a primeira redução da Petrobras desde dezembro.

Simone Tebet

A presidenciável do MDB sofre para subir nas pesquisas e enfrenta uma rebelião de uma ala do partido que prefere apoiar Lula nas eleições.

Boninho

Depois de acumular fracassos de audiência em projetos recentes, o diretor entrou para a lista de nomes que podem ser descartados pela TV Globo.

Publicado em VEJA de 27 de julho de 2022, edição nº 2799

