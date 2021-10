SobeDesce: de Rita Lee a Flordelis

Atualizado em 30 set 2021, 20h05 - Publicado em 1 out 2021, 06h00

Por Da Redação Atualizado em 30 set 2021, 20h05 - Publicado em 1 out 2021, 06h00

SOBE

Rita Lee

Em comemoração aos cinquenta anos de carreira, a cantora lançou um novo single, virou tema de uma megaexposição do MIS em São Paulo e tem recebido uma corrente de solidariedade dos fãs por sua luta contra um câncer de pulmão.

Butanvac

A vacina em teste pelo Instituto Butantan é segura e apresenta alta resposta imunogênica, indicam estudos preliminares.

Corinthians

O time de futebol feminino do clube paulista sagrou-se tricampeão brasileiro ao vencer o Palmeiras na final.

DESCE

Flordelis

A Justiça do Rio de Janeiro confirmou, na terça 28, que a ex-deputada federal e outros nove acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo serão submetidos a júri popular.

Rússia

É o país da Europa mais afetado pela pandemia, com mais de 200 000 mortes até o momento e registros de alta da doença desde setembro.

Malhação

A Rede Globo cancelou a novela adolescente que fez parte de sua programação vespertina durante 27 anos.

Publicado em VEJA de 6 de outubro de 2021, edição nº 2758