SobeDesce: da reforma tributária a Gabriel Medina

SOBE

Reforma tributária

Em novo ajuste na proposta original, Paulo Guedes disse que vai isentar as empresas inscritas no regime do Simples da cobrança de imposto de renda sobre os dividendos.

Fernando Haddad

O petista foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) da acusação de uso de caixa dois durante campanha à prefeitura de São Paulo de 2012.

Fausto Silva

Já tem data a estreia do apresentador na Band: ele volta ao ar em janeiro, assim que seu contrato com a Globo acabar.

DESCE

Gabriel Medina

Mostrou-se um mau perdedor ao insinuar que foi roubado pelos juízes em Tóquio, algo fora do tom olímpico e indigno de um supercampeão como ele.

Sputnik

Após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, declarar que o Brasil não precisava mais da vacina russa, foi cancelado o envio ao país de um lote de 1,1 milhão do imunizante.

Manifestações

Devido à repetição cansativa dos atos liderados por grupos de esquerda, as ruas estão ficando mais vazias a cada protesto contra o governo.

Publicado em VEJA de 4 de agosto de 2021, edição nº 2749