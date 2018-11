SOBE

Neymar

Em descrédito desde os tombos voluntários na Copa do Mundo na Rússia, o jogador do PSG resgatou alguma credibilidade ao marcar o gol que impediu seu time de ser eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões — o que seria considerado uma vergonha para uma das equipes mais ricas da Europa

Exército japonês

O Japão comprará seu primeiro porta-aviões desde o fim da II Guerra, quando o país assinou um acordo de renúncia armamentista. A aquisição, segundo o governo, visa à autodefesa

Reggae

O ritmo jamaicano foi classificado como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, a mesma honraria já concedida ao samba, ao tango e ao flamenco

DESCE

Itamaraty

A pedido do futuro chanceler Ernesto Araújo, com o aval de Bolsonaro, o Brasil retirou a oferta para sediar a Conferência do Clima da ONU de 2019, que discute os efeitos das mudanças climáticas. Araújo é declaradamente contra o “alarmismo climático”

Câmara dos Deputados

Ao aprovarem a nova lei das agências reguladoras, deputados incluíram nela um jabuti, revogando a proibição de que parentes de políticos e dirigentes partidários assumam cargos em estatais. O texto vai agora para votação no Senado

Açúcar

O Ministério da Saúde assinou um acordo com 68 empresas para reduzir em 144 000 toneladas o uso do produto nos alimentos industrializados até 2022

Publicado em VEJA de 5 de dezembro de 2018, edição nº 2611