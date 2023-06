Sobe para cinco o número de mortos após passagem de ciclone no sul

Cinco pessoas morreram e 11 continuam desaparecidas, após a passagem de um ciclone extratropical nos estados do sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Segundo o governo gaúcho, mais de 1 milhão de reais serão repassados a cinco municípios gaúchos atingidos pelo mau tempo. Até as 17h de sexta-feira, 16, havia dois desaparecidos em Maquiné, sete em Caraá e dois em Três Forquilhas, de acordo com a Defesa Civil do estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), grandes volumes de chuva vão atingir ainda neste fim de semana o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em São Paulo, o acúmulo de chuva deve se concentrar, principalmente, no Vale da Ribeira, com volumes superiores a 100 milímetros em 24 horas.

O governador Eduardo Leite e o vice Gabriel Souza visitaram Maquiné, no litoral norte, no final da tarde da sexta. O município registrou aproximadamente 300 milímetros de chuva acumulada em 24 horas, o que ocasionou uma série de estragos em residências e propriedades rurais. O corpo de um homem foi localizado e dois familiares dele seguem desaparecidos.

Durante uma reunião na prefeitura, o governador colocou toda a estrutura do governo gaúcho à disposição dos municípios atingidos: “Nossa prioridade agora é salvar vidas e garantir a segurança da população. Resgatar pessoas que ainda estejam ilhadas e garantir alimentação e roupas aos que estão desabrigados”.

Ao todo, 146 pontos da capital foram atingidos pelo temporal e fortes ventos que derrubaram mais de 100 árvores, a maioria sobre a rede de alta tensão. A prioridade é atender casos onde há obstrução de vias, entradas de imóveis e situações de risco.

Continua após a publicidade

O ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão atmosférica que surge fora dos trópicos. É associado às frentes frias e encontrado nas médias e altas latitudes. No Hemisfério Sul, os ciclones giram no sentido dos ponteiros dos relógios, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).

O ciclone que atingiu o sul do país – associado a uma frente fria – formou-se no Oceano Atlântico no decorrer da semana. A área de baixa pressão nos médios e altos níveis da atmosfera potencializou a formação do ciclone em terra, transportando a umidade do oceano para o continente.

Quando o ciclone se aproxima do continente, aumenta a possibilidade de danos, com deslizamentos e chuvas e ventos fortes. “Isso que traz risco maior, com previsão de chuva excessiva, acumulados muito altos e ventos fortes”, explica a meteorologista Estael Sias, em vídeo publicado no canal da MetSul, plataforma com conteúdo meteorológico.

Para se ter uma ideia, as rajadas de vento superam 80 quilômetros por hora na região sul, conforme previsão do Inmet. Os volumes de chuva ultrapassam 100 milímetros em 24 horas. Além dos estados do sul, o fenômeno atingiu também áreas do estado de São Paulo.

Com Agência Brasil