Sobe para 15 o número de mortos após incêndio em hospital no Rio

O Hospital Badim confirmou, nesta quarta-feira 25, a morte de mais um paciente transferido depois que um incêndio no último dia 12 atingiu o prédio da unidade, localizado na Rua São Francisco Xavier, no bairro do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima é um homem de 86 anos, transferido para o Hospital Quinta d’Or e que morreu na madrugada.

Em nota, a assessoria do Badim informou que “o corpo do paciente foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) Afrânio Peixoto e o hospital aguarda resultado do laudo da necrópsia para identificar se houve correlação com o incêndio”.

O hospital informou também que hoje mais um paciente teve alta hospitalar. Até o momento, 28 pacientes permanecem internados, 45 receberam alta e 15 morreram. Dos 21 colaboradores e acompanhantes de pacientes que foram internados, em consequência da inalação da fumaça tóxica, 14 já receberam alta e outros sete permanecem internados.

Na noite do último dia 12, um curto-circuito no Prédio 1 do hospital deu início a um incêndio, espalhando fumaça por todos os andares do edifício.

(Com Agência Brasil)